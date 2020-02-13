Фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров получил документальное подтверждение второй группы инвалидности.

Об этом заявил адвокат Рифат Яхин, сообщает РБК-Україна.

По словам адвоката, это подтверждение необходимо для возобновления пенсионных выплат Гафарову, которые ранее были приостановлены.

"Сегодня медкомиссия бюро медико-социальной экспертизы, которая была организована после нашего административного иска к МСЧ-91 ФСИН России, подтвердила вторую группу инвалидности Гафарова Джемиля, срок которой вышел еще в ноябре 2019 года и с этого времени УФСИН Крыма бездействовала", - сообщил адвокат.

О проблемах со здоровьем Гафарова сообщалось в начале ноября 2019 года. Тогда его адвокат сообщал, что политзаключенному отказываются давать медицинские препараты.

В декабре 2019 года сообщалось, что у фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова значительно ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, в аннексированном Крыму подконтрольный России "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Меджита Абдурахманова и Владлена Абдулкадырова.