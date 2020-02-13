Окупанти хочуть повторити в Криму "експеримент" зі Східною Прусією - віцеадмірал ВМС

19:45 27.02.2020   Крым

Україна повинна чітко розуміти, що в Криму є віддані їй люди, але їх виживають, тому що туди йде наплив росіян.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу віцеадмірал, перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Тарасов.

Зокрема, він розповів, як наприкінці березня - на початку квітня 2014 року кримчани допомагали українським військовим, які вирішили йти на материкову Україну. "З 1 квітня (2014 року - ред.) багатьох виселили з квартир (тих, хто знімав помешкання). Просто припинили оренду і сказали: ідіть собі. Картки не працювали зарплатні, тобто, люди залишалися без грошей. У різних місцях Севастополя вже були захоплені кораблі, але екіпажі кораблів зустрічалися, тобто, шикувалися зранку. А місцеві бабки, які там пам’ятають свою молодість совєцьку, вони здавали в міліцію... І треба було організовано звідти піти. Ми почали виходити, коли отримали наказ. Кожен день працював проти нас, ми отримали наказ 3 березня і 4 березня була перша колона, це була Академія військово-морських сил, курсанти, вони поїхали на виїзд. Це була перша організована колона. Росіяни цих курсантів протримали кілька годин і вивертали все, відбирали ноутбуки, провели через таке знущання і приниження", - зазначив Тарасов.

Водночас, як сказав віцеадмірал, українським військовим дуже допомагали. "Наприклад, Олег Сенцов нам допомагав і організовував виїзд. Ми дуже вдячні цій потужній підтримці. Волонтери, кримські татари допомогли по всіх точках і різних напрямках. Це дуже серйозно. Я, наприклад, дивився останній український канал, який був у Криму і транслював передачі вже далеко після референдуму. Був АТР – кримськотатарський канал, і його я дивився. Я перший раз взагалі його в житті дивився, і це було як свіжа віддушина після двох тижнів перебування в такій ізоляції. Це не забувається. І просто люди допомагали. Не треба думати, що всі в Криму підтримували росіян, ні в якому разі. Були люди, які віддавали нам майно своєї установи, розуміючи, що вона державна, вона перейде під контроль чужої країни", - повідомив він.

Віцеадмірал наголосив, що "підтримку населення ми там відчували, тому ми повинні чітко розуміти, що там є наші люди".

"Наших людей там виживають, тому що туди йде наплив росіян. Усіма способами змушують наших людей покидати Крим, залишати, виїжджати на підконтрольну територію - вони їхні місця заповнюють вихідцями з Росії. І це така політика, заздалегідь спланована росіянами, яку вони послідовно реалізують для того, щоб змінити склад населення Криму. Вони мріють зробити з Кримом так, як зробили зі Східної Прусії Калінінградську область", - сказав Тарасов.

Він додав, що відчуває дуже серйозну провину перед кримськими татарами, які там залишаються. "Вони намагалися здійснювати спротив. Вони ж і проводили перший мітинг, надавали підтримку… Не можу їх звинувачувати, ні в якому разі. Але як вони можуть здійснювати спротив, коли збройні сили і держава не здійснює спротив? Вони зробили те, що вони зробили. І зараз вони залишаються там, і їм там найскладніше, тому що вони саме своєю національною ідентичністю стоять проти імперської політики, яку здійснює зараз Росія", - сказав він.

Однак Тарасов упевнений, що Україна поверне Крим. "Над цим треба працювати, і це не значить, що ми будемо силовим методом його захоплювати. Ні, ми повинні зробити цілий комплекс методів: працювати на дипломатичній лінії, у правовому полі, з економічних питань. І має бути військова складова, яка забезпечує і підтримує всі наші зусилля. Чому відбулася агресія Російської Федерації? Тому що ми спонукали Росію своєю слабкістю", - зазначив віцеадмірал і підкреслив, що Україна повинна мати силу для того, щоб відстоювати свої інтереси і не допустити подальшої агресії.

"…Я багато втратив у Криму, практично втратив цілий світ, я там 20 років жив, і всі там – багато знайомих. І зараз у мене нова сім’я, донька народилася, старша донька сюди переїхала, в Одесі зараз проживає. Тобто те, що було до 2014-го року, воно залишилося далеко позаду. І зараз у мене все інше, повністю. Але через те, що я не втратив свою честь, у мене вже немає якихось бар’єрів. Це внутрішня свобода, яку я придбав там, і я нею дуже дорожу", - наголосив перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України.



Ще на цю тему:

20:15 27.02.2020
Журналіста Миколу Семену виключили з російського переліку екстремістів і терористів
18:21 27.02.2020
Права людини допоможуть Україні повернути Крим, – Ольга Скрипник
17:01 27.02.2020
Зеленський "розлютив Росію заявою про Крим"
15:01 27.02.2020
Андрій Клименко: «Тікаючи з Криму, росіяни знищать усе, що зможуть»
13:01 27.02.2020
Проблема зі збором інформації: в Мін’юсті пояснили, в чому труднощі з доведенням окупації Криму
12:45 27.02.2020
Британія та Швеція й далі тиснутимуть на РФ через окупацію Криму
12:01 27.02.2020
Шість років тому почалася відкрита фаза окупації Криму
10:15 27.02.2020
"Кримські санкції" проти Росії треба розширити - посол з особливих доручень МЗС
10:01 27.02.2020
Росія залишиться під санкціями США, поки не поверне Крим Україні – дипломат
09:30 27.02.2020
Помпео: США ніколи не визнають претензій Росії на суверенітет над Кримом
09:01 27.02.2020
Прокуратура завершила процес повідомлення про підозри у “справі 26 лютого”
08:30 27.02.2020
В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму - Пристайко
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 27.02.2020
Грецькі острів'яни страйкують 2-й день проти нових таборів для мігрантів
16:41 27.02.2020
У Греції зафіксували ще два випадки коронавірусу
11:30 27.02.2020
На антимігрантських протестах у Греції постраждали 62 особи
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
20:00 26.02.2020
Молдова хочет подписать с Россией договор о социальных гарантиях в 2020 году - Додон
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 27.02.2020
Российским военным разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты
14:30 27.02.2020
Євросоюз може розширити санкції проти Росії, – Bloomberg
13:45 27.02.2020
Справа на $50 млрд: Гаазький суд послався на «договір про приєднання Криму» у справі «РФ проти ЮКОСа»
21:00 26.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 февраля
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
09:45 27.02.2020
Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 27.02.2020
Армія Туреччини зазнала втрат внаслідок авіанальоту в Сирії
10:45 27.02.2020
У Сирії в результаті повітряної атаки загинули двоє турецьких військових. Ударом у відповідь нейтралізували 114 солдатів
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 27.02.2020
Кіпрський суд заморозив активи брата Новинського в окупованому Криму
20:15 27.02.2020
Журналіста Миколу Семену виключили з російського переліку екстремістів і терористів
20:01 27.02.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности
19:45 27.02.2020
Окупанти хочуть повторити в Криму "експеримент" зі Східною Прусією - віцеадмірал ВМС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд