Україна повинна чітко розуміти, що в Криму є віддані їй люди, але їх виживають, тому що туди йде наплив росіян.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу віцеадмірал, перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Тарасов.

Зокрема, він розповів, як наприкінці березня - на початку квітня 2014 року кримчани допомагали українським військовим, які вирішили йти на материкову Україну. "З 1 квітня (2014 року - ред.) багатьох виселили з квартир (тих, хто знімав помешкання). Просто припинили оренду і сказали: ідіть собі. Картки не працювали зарплатні, тобто, люди залишалися без грошей. У різних місцях Севастополя вже були захоплені кораблі, але екіпажі кораблів зустрічалися, тобто, шикувалися зранку. А місцеві бабки, які там пам’ятають свою молодість совєцьку, вони здавали в міліцію... І треба було організовано звідти піти. Ми почали виходити, коли отримали наказ. Кожен день працював проти нас, ми отримали наказ 3 березня і 4 березня була перша колона, це була Академія військово-морських сил, курсанти, вони поїхали на виїзд. Це була перша організована колона. Росіяни цих курсантів протримали кілька годин і вивертали все, відбирали ноутбуки, провели через таке знущання і приниження", - зазначив Тарасов.

Водночас, як сказав віцеадмірал, українським військовим дуже допомагали. "Наприклад, Олег Сенцов нам допомагав і організовував виїзд. Ми дуже вдячні цій потужній підтримці. Волонтери, кримські татари допомогли по всіх точках і різних напрямках. Це дуже серйозно. Я, наприклад, дивився останній український канал, який був у Криму і транслював передачі вже далеко після референдуму. Був АТР – кримськотатарський канал, і його я дивився. Я перший раз взагалі його в житті дивився, і це було як свіжа віддушина після двох тижнів перебування в такій ізоляції. Це не забувається. І просто люди допомагали. Не треба думати, що всі в Криму підтримували росіян, ні в якому разі. Були люди, які віддавали нам майно своєї установи, розуміючи, що вона державна, вона перейде під контроль чужої країни", - повідомив він.

Віцеадмірал наголосив, що "підтримку населення ми там відчували, тому ми повинні чітко розуміти, що там є наші люди".

"Наших людей там виживають, тому що туди йде наплив росіян. Усіма способами змушують наших людей покидати Крим, залишати, виїжджати на підконтрольну територію - вони їхні місця заповнюють вихідцями з Росії. І це така політика, заздалегідь спланована росіянами, яку вони послідовно реалізують для того, щоб змінити склад населення Криму. Вони мріють зробити з Кримом так, як зробили зі Східної Прусії Калінінградську область", - сказав Тарасов.

Він додав, що відчуває дуже серйозну провину перед кримськими татарами, які там залишаються. "Вони намагалися здійснювати спротив. Вони ж і проводили перший мітинг, надавали підтримку… Не можу їх звинувачувати, ні в якому разі. Але як вони можуть здійснювати спротив, коли збройні сили і держава не здійснює спротив? Вони зробили те, що вони зробили. І зараз вони залишаються там, і їм там найскладніше, тому що вони саме своєю національною ідентичністю стоять проти імперської політики, яку здійснює зараз Росія", - сказав він.

Однак Тарасов упевнений, що Україна поверне Крим. "Над цим треба працювати, і це не значить, що ми будемо силовим методом його захоплювати. Ні, ми повинні зробити цілий комплекс методів: працювати на дипломатичній лінії, у правовому полі, з економічних питань. І має бути військова складова, яка забезпечує і підтримує всі наші зусилля. Чому відбулася агресія Російської Федерації? Тому що ми спонукали Росію своєю слабкістю", - зазначив віцеадмірал і підкреслив, що Україна повинна мати силу для того, щоб відстоювати свої інтереси і не допустити подальшої агресії.

"…Я багато втратив у Криму, практично втратив цілий світ, я там 20 років жив, і всі там – багато знайомих. І зараз у мене нова сім’я, донька народилася, старша донька сюди переїхала, в Одесі зараз проживає. Тобто те, що було до 2014-го року, воно залишилося далеко позаду. І зараз у мене все інше, повністю. Але через те, що я не втратив свою честь, у мене вже немає якихось бар’єрів. Це внутрішня свобода, яку я придбав там, і я нею дуже дорожу", - наголосив перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України.