Антимонопольний комітет дозволив концесію порту "Ольвія"
|19:15 27.02.2020
|Украина
Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концесію у порту "Ольвія" у місті Миколаєв.
Про це повідомляється на сайті АМКУ, передає Укрінформ.
"Важливою умовою концесійного договору (щодо порту "Ольвія" – ред.) стала необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію... Враховуючи, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наприкінці січня 2020 року до АМКУ надійшла відповідна заява компанії «QTerminals W.L.L.» (м. Доха, Катар) на опосередковане одержання в концесію активів, що належать ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" (м. Миколаїв) і ДП «Адміністрація морських портів України» (м. Миколаїв) та разом забезпечують здійснення господарської діяльності із надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському порту Ольвія.
Як повідомлялося раніше, у січні 2020 року Міністерство інфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія". Концесія надається на 35 років. Концесійні умови, зокрема передбачають відрахування компанією щорічних концесійних платежів у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років), та вкладень у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини у розмірі 80 млн грн.
QTerminals – катарський портовий оператор, що спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях та перевалці вантажів. Компанія управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.
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