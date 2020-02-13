Віцеадмірал ВМС пояснив, чому не затопили кораблі під час захоплення Криму Росією

19:01 27.02.2020   Крым

У 2014 році під час захоплення Криму росіяни провокували українських моряків застосувати зброю, щоб мати привід здійснити вторгнення вже на материкову Україну.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу віцеадмірал, перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Тарасов.

Зокрема, Тарасов розповів, як у лютому 2014 року він на кораблі «Гетьман Сагайдачний» повертався з антипіратської операції в Аденській протоці і дізнався про ситуацію в Криму.

«Ми на кораблі ще під час операції весь лютий стежили за подіями на Майдані. В трагічні дні якраз мали виходити з Джибуті, але навмисно затрималися на зовнішньому рейді для того, щоб бути в зоні доступу до Інтернету та дивитися, що відбувається вдома. Ми вийшли вже, коли був дедлайн нашого перебування, щоб встигнути пройти Суецький канал. Ми розуміли, що йдемо в країну, яка змінюється. В кінці лютого ми дорогою зайшли на Крит. Уже був захоплений кримський парламент, заблоковані наші частини. Ми спілкувалися телефоном з нашими товаришами, захопленими в Криму, і розуміли, що це війна, що активні бойові дії - питання часу. Тому й подальший маршрут (вирішили йти до Одеси, а не до Криму) ми спланували так, щоб уникнути зіткнення з переважними силами супротивника. Залишитися та перечекати на Криті сенсу не було, оскільки ситуація не виглядала такою, що вона розв’яжеться найближчим часом, так само не було сенсу повертатися в Севастополь. Корабель не воює біля причалу, ми розуміли, що йти туди – це пастка. Жодного вибору не було, ми мали можливість іти лише до Одеси. Було прийняте рішення повертатися в Одесу, тоді виконуючий обов’язки міністра оборони Тенюх його затвердив», - зазначив віцеадмірал.

Згодом, за словами Тарасова, він виїхав з Одеси до Криму, щоб особисто з’ясувати обстановку.

«Ми їхали машиною, я родом із Донецька, маю російське прізвище, тому нас пропускали через блокпости без проблем. Потім я відвідав центр оперативного бойового забезпечення, 36-ту бригаду берегової охорони у Перевальному, був у Севастопольській воєнно-морській базі, яка у Стрілецькій бухті. Поспілкувався з командирами, у тому числі з тими, хто перебував на кораблях… 7 березня бойові частини були заблоковані. Відносно них проводилися «демонстраційні дії», у тому числі – імітація штурму. Наприклад, уночі росіяни вишиковували бойовий порядок, виганялися БТРи, розставлялися снайпери, повністю імітували підготовку штурму. Висували ультиматуми, щоб частини склали зброю та припинили чинити опір. Я хотів особисто з’ясувати обстановку, зрозуміти, як розвивається ситуація навколо частин, який настрій командирів. Та, зрештою, подивитися це все на власні очі. Бо розмова по телефону не замінить власного враження. Тим більше, що засоби закритого зв’язку вже не діяли і всі переговори прослуховувалися. Там були зосереджені спецпідрозділи РФ, які здійснювали таке прослуховування цілодобово. В таких умовах отримати і надати інформацію «закритого» характеру було вкрай складно», - підкреслив віцеадмірал.

Тарасов зазначив, що росіяни провокували українських моряків застосувати зброю, щоб мати привід здійснити вторгнення вже на материкову Україну. «Я розумів, що це війна… В тих умовах військові командири не могли діяти на власний розсуд. Деколи нам кажуть: командири мали затопити кораблі. Як затопити? Потім ДБР завело би провадження: на якій підставі затоплені кораблі? Ми ж юридично на той момент не були в стані війни. З іншого боку, корабель біля причалу не воює. І я й тепер переконаний: командири, які залишилися вірними присязі, зробили максимум з можливого. Нас же провокували застосувати зброю. Вони хотіли мати привід здійснити вторгнення вже на материкову Україну», - сказав він.

Тарасов також нагадав, як росіяни формували групи для блокувань українських військових частин. “Для тих акцій була відповідна тактична побудова. Зовні це виглядало, як акція цивільних на підтримку Росії. Тактично це виглядало так: перший ряд - галасливі активні жіночки, продуценти шуму, прихильниці Росії, є мужики – «говорящі» голови, вони стоять поруч та вкидують тези (про фашистів, бандерівців, окупантів), якщо хтось його перемагає у цій дискусії, то з’являється координатор і витягує наступну голову. Є маса людей, більш пасивних, які власне формують натовп. Позаду них – ще група хлопців, які напирають - створюють тиск, а позаду тих - ще хлопці, які не втручаються, але готові, якщо почнеться силове протистояння. А на дахах – інші хлопці, можливо, снайпери, які можуть «забезпечити» кровопролиття та створити безконтрольну ситуацію. Штаб-командування ВМС захоплювали саме в такий спосіб, спецдіями», - зазначив він.

За словами віцеадмірала, пізніше росіяни і на Донбасі діяли в такий самий спосіб, але українські військові знайшли спосіб, як цьому протидіяти. “Це було потім. Але на той час ми перебували в оточенні. Підтвердженням того, що ми змінили їхній план, є те, що вони двічі переносили дати референдуму», - зазначив Тарасов.

Як повідомлялося, 27 лютого 2014 року розпочалася відкрита фаза окупації Криму російськими військами. Водночас так звана прихована фаза окупації розпочалася ще 20 січня 2014 року. Саме тоді на півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані «зелені чоловічки» – озброєні російські військові без розпізнавальних знаків. Також відбулося створення й озброєння збройних формувань найманців з-поміж місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил РФ.



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