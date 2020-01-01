Военным разрешили сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты.

Об этом говорится в новых Правилах применения оружия при охране российской границы, пишет РИА Новости со ссылкой на документ, сообщает ForPost.

Новая редакция Правил сменила документ 1994 года, который также запрещал сбивать самолеты с людьми на борту.

Согласно документу, сначала военные должны предупредить нарушителя о намерении открыть огонь в случае отказа покидать воздушное пространство России. Если после этого судно продолжает полет вглубь России или к важнейшим государственным объектам, то в отношении него возможно применение оружия на поражение.

Также разрешается стрелять в угнанные российские самолёты без заложников, которые отказываются заходить на посадку.