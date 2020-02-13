Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на форумі Age of Crimea («Час Криму») в Києві, приуроченому до 6-ї річниці російської анексії Криму, заявила, що Україні перемогти у війні допоможуть права людини, людська гідність, цінність людського життя.

“Поки що це незвичний формат – говорити про мілітаризацію поруч з правами людини. Але сподіваюсь, що це тільки початок того, що ми будемо говорити не тільки про звільнення території, а і про звільнення людей – а значить, і про права людини.

Я глибоко переконана, що перемога в цій війни на нашому боці. Нам в цьому допоможуть права людини, людська гідність, цінність людського життя. Агресія РФ проти нас – це насамперед війна цінностей“, – казала правозахисниця у своєї промові.

За її словами, наслідки окупації Криму – це згортання фундаментальних прав і свобод людей, а також колосальний масштаб мілітаризації цивільного населення.

“Сьогодні в українських медіа і українському суспільстві немає розуміння того, що призов українських громадян в Криму до армії РФ є міжнародним злочином. Більшість заходів, які проводить Росія, спрямовані на пропаганду призову. Мова не іде про контрактну службу, злочином є призов на строкову службу. Зараз ми можемо говорити, що щонайменше 22 тисячі громадян України були незаконно призвані до лав російської армії протягом років окупації. Призов є примусовим, бо законодавство РФ передбачає кримінальне покарання за відмову служити. служби”, – розповіла Скрипник.

Кримська правозахисна група зафіксувала 83 вироки проти людей, які відмовились від служби.

Ольга Скрипник вважає іншим моментом окупаційної політики Росії намагання РФ змінити склад населення півострова, щоб Крим став дійсно «російським». “За останні місяці 2019 року за офіційною статистикою щонайменше 27 тисяч людей переїхали до України. Ми розуміємо, що ця цифра насправді значно більша”, – зазначила правозахисниця.

На думку Скрипник, мілітаризація дітей в Криму – ще одна з важливих проблем. “Вся система чинної російської освіти спрямована на мілітаризацію молоді. Вони намагаються знищити не тільки українську мову, а і будь-які прояви української ідентичності в Криму. І це не просто нав’язування російської ідентичності, а російської мілітаризованої ідентичності. Дітей зі школи виховують так, щоб вони мріяли служити або в армії, або в ФСБ. Щоденно в Криму проходять мілітаризовані освітні заходи, це не тільки марші та паради під час 9 Травня”, – розповіла координаторка КПГ.

“Ми зібрали багато доказів того, що культурні, спортивні й освітні заходи, які зараз можна побачити в Криму, є виконанням наказів Міноборони РФ. Це немає відношення до освіти, це насамперед порушення прав людини на обирання своєї ідентичності й громадянства. Ті діти, які не мають батьків, взагалі виявляються в цьому сенсі безправними, бо знаходяться в закладах під контролем цієї «освіти»”, – додала Скрипник.

“Наразі ми бачимо різні приклади міжвідомчої співпраці в громадянському суспільстві. Але обов’язково наша стратегія реінтеграції повинна враховувати проблему подолання наслідків мілітаризації населення. Також ми повинні шукати механізми подолання інформаційної блокади та ізоляції. Зараз кримчани не мають нормального доступу до альтернативної інформації. Через російські та підконтрольні кримські ЗМІ їм нав’язується російська ідентичність. 18 березня відбудуться парламентські слухання щодо реінтеграції й деокупації Криму. І дуже важливо, що на цей раз одним з питань буде питання мілітаризації й подолання наслідків мілітаризації населення”. – зазначила правозахисниця.

Ольга Скрипиник додала, що на міжнародному рівні наша головна вимога – звільнення і деокупація Криму. “Але ми вимагаємо також звільнення політв’язнів, є якісь певні результати. Так само ми повинні на міжнародному рівні вимагати припинення призову до російської армії на території Криму, припинення дій кримінального законодавства РФ щодо людей, які не погоджуються служити в армії РФ. Також повинні вимагати заборону діяльності різних воєнізованих формувань – Юнармії, Кримпатріотцентру на інших. Якщо Росія цього не виконуватиме, потрібно вводити нові додаткові санкції” , -підсумувала правозахисниця.