"Парламент" оккупированного Крыма по требованию Сергея Аксенова решил избавиться от санатория «Алмаз» (село Морское, входит в состав Судака). Эта «драгоценность» будет продана на открытом аукционе.

Соответствующее "постановление" принято "депутатами" накануне, сообщают Примечания.

Среди недвижимости, которую "распорядительная дирекция" оккупированного Крыма пустит с молотка, — административный блок, два здания столовых и девять спальных корпусов, расположенных в 100 метрах от Черного моря (о чем сказано на сайте здравницы). Санаторий занимает участок площадью более четырех гектаров, на территории растет сосна, пальма, земляничник, гранат. У «Алмаза» есть собственный пляж.

В конце прошлого года оккупанты выставили на продажу алуштинский санаторий «30 лет Октября», а также отказались от санатория «Россия» в центре Ялты.

Напомним ранее выставило на торги памятник культурного наследия — комплекс Новый Кучук-Кой (Парковое, Ялта), пансионат «Лазурный берег» (Алушта), комплекс апартаментов Nautilus (Гурзуф, Ялта), оздоровительный комплекс «Пивденный» (мыс Тарханкут), гостиницу «Моряк» (Феодосия), государственную резиденцию №1 «Глициния» (Ореанда, Ялта), санаторий «Таврида» (Евпатория), гостиницу «Крым» (Ялта), пансионат «Кастрополь» (Береговое, Ялта), санаторий «Алмазный» (Евпатория) и санаторий «Ливадия» (Ливадия, Ялта), который ушел к компании, связанной с олигархом Константином Малофеевым.

А также многие другие здравницы.