Армія Туреччини зазнала втрат внаслідок авіанальоту в Сирії
|17:41 27.02.2020
|Турция
У результаті повітряної атаки на північному заході Сирії загинули двоє військовослужбовців збройних сил Туреччини, ще двоє турецьких військових отримали поранення.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Міністерства національної оборони Туреччини, опублікованій у Twitter.
За інформацією, ударом у відповідь ЗС Туреччини нейтралізували 114 солдатів режиму президента Башара Асада.
За даними з різних джерел в регіоні, знищені зенітна установка, три танки і транспортні засоби військ режиму. Крім того, захоплені три танки.
Таким чином загинули вже 19 турецьких військових, відколи Анкара кинула свої сили на північний захід Сирії, щоб зупинити наступ РФ і сирійського уряду. Повідомлялося, що це сталося, зокрема, внаслідок авіаударів Москви, проте Міноборони Туреччини це не підтверджує.
26 лютого Ердоган заявив, що може спробувати кинути виклик російському контролю над сирійським повітряним простором, зазначивши, що шукає способів завдати удару по сирійським урядовим силам з турецького неба.
27 лютого стало відомо, що підтримувані Туреччиною повстанці відбили у Асада стратегічне сирійське місто Саракіб, а підтримувані Росією урядові сили встановили повний контроль над півднем провінції Ідліб після нових бойових дій проти повстанців.
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