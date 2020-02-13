Кулеба анонсував візит до Будапешта: треба розблокувати НАТО

17:21 27.02.2020   Украина

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 26 березня здійснить робочий візит до Будапешта.

Про це він розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"26.03 я буду в Будапешті. Там продовжимо розмову. Нам потрібно знайти рішення, щоб розблокувати НАТО, запустити спільні з Угорщиною інвестиційні та інфраструктурні проєкти на Закарпатті", - написав він.

За словами урядовця, сторони зараз шукають рішення мовного/освітнього питання, яке відповідатиме інтересам обох країн. 

Під час візиту до України на початку лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, що Київ та Будапешт вже готують зустріч лідерів Володимира Зеленського і Віктора Орбана.

Вона, за словами міністра, стане можливою у разі "успішного проведення" засідання міжурядової комісії, що відбудеться у Будапешті наприкінці березня.

Передбачалося, що мовне/освітнє питання ця комісія не вирішуватиме. Навпаки, до її порядку денного внесли застарілі проблеми, які досі були заблоковані Угорщиною через конфлікт щодо освіти, як-то відкриття нового пропускного пункту на кордоні та розблокування інфраструктурного кредиту у 50 млн євро.



Ще на цю тему:

15:21 27.02.2020
Україна може вступити до НАТО навіть з окупованими територіями - Кулеба
14:01 27.02.2020
Україна домовляється з НАТО про посилення захисту у Чорному і Азовському морях
19:30 24.02.2020
У новій воєнній стратегії України закладуть курс на вступ до НАТО
21:01 19.02.2020
Загороднюк: вже у жовтні Україна може очікувати на підвищення статусу в НАТО
08:50 19.02.2020
Росія має вивести війська з Донбасу — заява НАТО
17:01 17.02.2020
В уряді назвали подальші дії для досягнення цілей із набуття членства України в НАТО
07:45 15.02.2020
Столтенберг нагадав про стратегічну вагу Чорного моря для НАТО
20:15 14.02.2020
Україна веде переговори про приєднання до Програми розширених можливостей НАТО — Загороднюк
10:01 14.02.2020
Загороднюк розповів про хід переговорів з НАТО
09:15 14.02.2020
У відносинах України з НАТО відбувся "тектонічний" зсув — Кулеба
08:01 14.02.2020
Українська армія приєднається до місії НАТО в Іраку – Загороднюк
19:01 13.02.2020
Союзники по НАТО пообіцяли, що продовжать надавати практичну та політичну підтримку Україні, - Столтенберг
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 27.02.2020
У Греції зафіксували ще два випадки коронавірусу
11:30 27.02.2020
На антимігрантських протестах у Греції постраждали 62 особи
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
20:00 26.02.2020
Молдова хочет подписать с Россией договор о социальных гарантиях в 2020 году - Додон
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 27.02.2020
Российским военным разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты
14:30 27.02.2020
Євросоюз може розширити санкції проти Росії, – Bloomberg
13:45 27.02.2020
Справа на $50 млрд: Гаазький суд послався на «договір про приєднання Криму» у справі «РФ проти ЮКОСа»
21:00 26.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 февраля
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
09:45 27.02.2020
Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 27.02.2020
Армія Туреччини зазнала втрат внаслідок авіанальоту в Сирії
10:45 27.02.2020
У Сирії в результаті повітряної атаки загинули двоє турецьких військових. Ударом у відповідь нейтралізували 114 солдатів
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
Всі новини країни
Украина Украина
19:45 27.02.2020
Окупанти хочуть повторити в Криму "експеримент" зі Східною Прусією - віцеадмірал ВМС
19:30 27.02.2020
Віцеадмірал ВМС запевняє, що у десантників РФ немає шансів “взяти” Одесу
19:15 27.02.2020
Антимонопольний комітет дозволив концесію порту "Ольвія"
19:01 27.02.2020
Віцеадмірал ВМС пояснив, чому не затопили кораблі під час захоплення Криму Росією
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд