Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 26 березня здійснить робочий візит до Будапешта.

Про це він розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"26.03 я буду в Будапешті. Там продовжимо розмову. Нам потрібно знайти рішення, щоб розблокувати НАТО, запустити спільні з Угорщиною інвестиційні та інфраструктурні проєкти на Закарпатті", - написав він.

За словами урядовця, сторони зараз шукають рішення мовного/освітнього питання, яке відповідатиме інтересам обох країн.

Під час візиту до України на початку лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, що Київ та Будапешт вже готують зустріч лідерів Володимира Зеленського і Віктора Орбана.

Вона, за словами міністра, стане можливою у разі "успішного проведення" засідання міжурядової комісії, що відбудеться у Будапешті наприкінці березня.

Передбачалося, що мовне/освітнє питання ця комісія не вирішуватиме. Навпаки, до її порядку денного внесли застарілі проблеми, які досі були заблоковані Угорщиною через конфлікт щодо освіти, як-то відкриття нового пропускного пункту на кордоні та розблокування інфраструктурного кредиту у 50 млн євро.