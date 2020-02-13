Зеленський "розлютив Росію заявою про Крим"
|17:01 27.02.2020
|Крым
Запровадження Зеленським Дня спротиву окупації Криму 26 лютого "розлютило Кремль".
"Крим залишається українським згідно з міжнародним правом", - пише The Times, повідомляє ВВС.
Під час промови у Києві Зеленський заявив, що повернення Криму Україні - це не тільки "наша спільна мрія", а й запорука безпеки на планеті.
"Повернення Криму - це беззаперечна частина нашої національної ідеї", - вважає президент України.
Газета процитувала реакцію речника Кремля Дмитра Пєскова, який "категорично не згоден" із рішенням українського лідера.
Також у статті цитують депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, який звинувачує Зеленського в популізмі.
The Times нагадує, що в грудні Зеленський зустрівся з Путіним у Парижі, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі.
"З того часу було мало прогресу, а бойові дії періодично тривають", - підсумовує газета.
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