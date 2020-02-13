Запровадження Зеленським Дня спротиву окупації Криму 26 лютого "розлютило Кремль".

"Крим залишається українським згідно з міжнародним правом", - пише The Times, повідомляє ВВС.

Під час промови у Києві Зеленський заявив, що повернення Криму Україні - це не тільки "наша спільна мрія", а й запорука безпеки на планеті.

"Повернення Криму - це беззаперечна частина нашої національної ідеї", - вважає президент України.

Газета процитувала реакцію речника Кремля Дмитра Пєскова, який "категорично не згоден" із рішенням українського лідера.

Також у статті цитують депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, який звинувачує Зеленського в популізмі.

The Times нагадує, що в грудні Зеленський зустрівся з Путіним у Парижі, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі.

"З того часу було мало прогресу, а бойові дії періодично тривають", - підсумовує газета.