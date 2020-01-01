У Греції зафіксували ще два випадки коронавірусу
|16:41 27.02.2020
|Греция
Греція повідомила про два нових випадках коронавірусу за останні 24 години, довівши загальну кількість підтверджених випадків до трьох.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.
Міністерство охорони здоров'я Греції повідомило, що коронавірус підтвердили у сина 38-річної жінки з Салонік, яка стала першим підтвердженим випадком в Греції. Ця жінка недавно повернулася з Мілана.
Захворювання підтвердили у жінки з Афін, яка також нещодавно відвідала північну Італію.
Ще два випадки також перевіряються в Халкідіках і Ламії. Вважається, що обидва мають високу ймовірність бути позитивними.
За даними Ekathimerini, грецька влада також заявила про скасування всіх карнавальних святкувань у країні найближчим часом. Першим стане карнавальний парад в прибережному місті Патра, запланований на 1 березня.
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