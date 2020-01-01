Політична партія "Голос" представила свій план із повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також півострова Крим під назвою "Голос розуму: Стратегія холодної деокупації".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", стратегія передбачає вісім етапів, термін її реалізації становить близько семи років - після закінчення цього часу в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають відбудуться перші місцеві вибори. У тексті документа зазначено, що за ідеальних умов це може статися і за чотири роки.

Перший етап стратегії "холодної" деокупації передбачає повне припинення вогню на лінії зіткнення на термін мінімум шість місяців.

Далі за рік має відбутися створення демілітаризованої зони шириною 2,5 кілометра, де за режимом тиші стежитимуть міжнародні спостерігачі. Українські військовослужбовці при цьому зможуть перейти до базування на стаціонарних базах, що, на думку авторів стратегії, зможе поліпшити умови їх проживання.

Третій етап - це початок роззброєння. Він передбачає відведення або знищення важкого озброєння і бронетехніки на окупованих територіях, яке повинно бути підтверджено міжнародними спостерігачами.

Наступним кроком у "Голосі" називають створення тимчасової міжнародної адміністрації під егідою ООН або ОБСЄ, а також повне розмінування непідконтрольних територій. На виконання цих пунктів у стратегії відводиться по року.

П'ятий пункт передбачає, що відбудеться демонтаж квазідержавних інституцій так званих Л/ДНР, а влада і кордон України та Російської Федерації перейдуть під контроль тимчасової міжнародної адміністрації. Після року управління ОРДЛО міжнародна місія передає повноваження тимчасовій українській адміністрації. Контроль над кордоном замість поліцейської місії ООН або ОБСЄ отримає Держприкордонслужба.

Щонайменше через рік після завершення деокупації на звільнених територіях мають відбутися перші вибори до органів місцевого самоврядування.

Восьмий пункт стратегії "холодної" деокупації передбачає включення до порядку денного "нормандського формату" питання звільнення Криму. Має бути розроблено стратегію звільнення анексованого півострова, яку Україна узгодить із західними партнерами. Також передбачається ухвалення системних законопроектів "Про окуповані території" та "Про корінні народи", скасування Вільної економічної зони "Крим" і створення із закріпленням у Конституції України кримськотатарської національної автономії.

Лідер партії "Голос" - Святослав Вакрачук. У фракції партії "Голос" у Верховній Раді 20 народних депутатів.