Денісова повідомила про погіршення здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар Смаїлова та Умерова

16:01 27.02.2020   Крым

У незаконно утримуваних у Росії громадян України Едема Смаїлова та Шабана Умерова значно погіршився стан здоров'я.

 Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

"Шабан Умеров, який тримається у "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", має хронічні проблеми з серцем. Він скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюються у вечірній час. Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне захворювання серця", - повідомила Денісова.

Смаїлов, який перебуває у "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", повідомив про загострення хронічного гаймориту через неналежні умови тримання. Також адміністрація колонії ігнорує його неодноразові звернення про надання окуляр для зору.

"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової належного реагування на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів із метою їх відновлення. Зокрема, сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладно надати кваліфіковану лікарську допомогу", - заявила Денісова.

Вона також звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій і місій з проханням вжити заходів для відновлення прав незаконно утримуваних громадян України.

Едема Смаїлова затримали 22 травня 2018 року. Активіст громадського руху "Кримська солідарність". Його обвинувачують у терористичній діяльності в рамках справи про "бахчисарайський осередок" організації "Хізб ут-Тахрір".

Шабан Умеров, також активіст "Кримської солідарності", перебуває під вартою з 27 березня 2019 року. Йому інкримінують ч. 1 ст. 205.5 (організація діяльності терористичної організації") КК РФ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від п'ятнадцяти до двадцяти років або довічне ув'язнення.



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