Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
|15:41 27.02.2020
|Грузия
Грузія наклала тимчасові обмеження на в'їзд і виїзд по суходолу з Азербайджаном через загрозу поширення COVID-19.
Про це повідомляє "Грузія Online", передає УНН.
Повідомляється, що обмеження стосується ділянки грузинсько-азербайджанської кордону по суходолу. Обмежувальні заходи триватимуть два тижні.
У посольстві Азербайджану в Грузії, в свою чергу, повідомляють, що не мають інформації про громадян Азербайджану, які можуть виявитися зараженими коронавірусом.
Як повідомлялося, вчора в Грузії був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. Інфікованим виявився 50-річний громадянин Грузії, який повернувся в Грузію з Ірану через Азербайджан.
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