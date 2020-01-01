Грузія наклала тимчасові обмеження на в'їзд і виїзд по суходолу з Азербайджаном через загрозу поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Грузія Online", передає УНН.

Повідомляється, що обмеження стосується ділянки грузинсько-азербайджанської кордону по суходолу. Обмежувальні заходи триватимуть два тижні.

У посольстві Азербайджану в Грузії, в свою чергу, повідомляють, що не мають інформації про громадян Азербайджану, які можуть виявитися зараженими коронавірусом.

Як повідомлялося, вчора в Грузії був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. Інфікованим виявився 50-річний громадянин Грузії, який повернувся в Грузію з Ірану через Азербайджан.