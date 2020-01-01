На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг

14:45 27.02.2020   Молдова

На Вінниччині прикордонники для запобігання поширенню коронавірусу розпочали температурний скринінг прибулих з-за кордону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін, передає Укрінформ.

«У зв'язку з небезпекою розповсюдження коронавірусу станом сьогодні у пунктах пропуску через державний кордон на ділянці загону розпочато активні заходи з недопущення розповсюдження цього небезпечного вірусу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температурний скринінг, візуальний огляд та опитування осіб, що прибувають до України, здійснюватиметься у 6 міждержавних пунктах пропуску, розташованих на території області. Зокрема, чотирьох автомобільних пунктах пропуску, в Міжнародному аеропорту «Вінниця» та на залізничному вокзалі.

Наразі прикордонники мають безконтактні термометри та засоби індивідуального захисту. За рішенням обласної комісії з питань техніко-екологічної безпеки, їх буде додатково забезпечено усіма необхідними засобами.

Як уточнили в департаменті охорони здоров’я Вінницької ОДА, в аеропорту «Вінниця» до візуального огляду, опитування та температурного скринінгу, в разі необхідності, будуть залучати фахівців ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» та спеціалізованих інфекційних бригад Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

В області визначено дві госпітальні бази, куди доправлятимуть хворих з підозрою на коронавірус, – це дитяча обласна інфекційна лікарня й інфекційне відділення Вінницької лікарні №1. У цих закладах є боксовані палати з окремими під’їздами, наявне відповідне медичне обладнання та медикаменти, в тому числі антибактеріальні і противірусні препарати. Окремо створено 2 палати інтенсивної терапії, які обладнані всім необхідним. Крім того, наявні і засоби індивідуального захисту медиків, а саме спеціальні костюми із 4 ступенями противірусного та протибактеріального захисту. Також визначено 4 інфекційні бригади – 2 основних і 2 резервних, які наразі проходять навчання і відпрацьовують практичні навички на випадок виявлення коронавірусу.

Усього на Вінниччини наявні 89 боксованих палат, які можуть бути задіяні в разі загострення ситуації.



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