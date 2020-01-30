Євросоюз може розширити санкції проти Росії, – Bloomberg

14:30 27.02.2020   Россия

Європейський Союз може накласти санкціям на структури, пов'язані з Росією і Китаєм, за злочини в кіберпросторі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатів, знайомих із ситуацією, передає Главком.

Джерела видання повідомляють, що переговори щодо запропонованих заходів почнуться вже цього тижня.

Цей крок стане першим застосуванням так званого режиму кіберсанкцій ЄС – набору інструментів, що включає заборони на поїздки та заморожування активів, призначених для запобігання кібератакам.

Зазначимо, минулого року Європарламент ухвалив резолюцію, в якій містяться рекомендації для Ради ЄС та верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні з протидії пропаганді, зокрема з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що за торішньою кібератакою на грузинські державні відомства, проведеною 28 жовтня 2019 року, стоїть Російська Федерація. У результаті масштабної кібератаки були пошкоджені сервери та системи управління державних установ.

До слова, директор ФБР не виключає сплеску хакерської активності та кампаній дезінформації з боку росіян під час виборчих перегонів у США цього року.

«Це – загроза в режимі 24/7, 365 днів на рік», - підкреслив директор ФБР.



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