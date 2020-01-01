Кабмин согласовал кандидатуру руководителя «Госгидрографии»

14:15 27.02.2020   Украина

Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Падакина исполняющим обязанности начальника Государственного учреждения (ГУ) «Госгидрография».

Об этом говорится в правительственном распоряжении №154-р от 19 февраля 2020 года, опубликованном на «Правительственном портале», передают Порты Украины.

«Согласиться с предложением Министра инфраструктуры о назначении Падакина Дмитрия Юрьевича исполняющим обязанности начальника государственного учреждения «Госгидрография», — говорится в документе.

Дмитрий Падакин работал в должности заместителя начальника ГУ «Госгидрография» в 2015-2018 годах, в том числе в 2017 и 2018 годах исполнял обязанности руководителя госучреждения.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) с 14 февраля 2020 года уволила Александра Щипцова с должности начальника Государственного учреждения (ГУ) «Госгидрография». Щипцов занимал должность начальника ГУ «Госгидрография» с мая 2019 года, исполнял обязанности начальника госучреждения — с апреля 2018 года.

ГУ «Госгидрография» — научно-производственный комплекс, специализирующийся на научно-технической деятельности в сфере навигации, гидрографии и океанографии, обеспечивающий выполнение международных обязательств Украины по навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания.



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