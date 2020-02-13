Україна домовляється з НАТО про посилення захисту у Чорному і Азовському морях

14:01 27.02.2020   Украина

Україна веде перемовини з країнами НАТО, щоби посилити свій захист в Азово-Чорноморському басейні.

Мова йде про передачу Києву кораблів та іншого озброєння, і це є одним із основних пріоритетів країни на 2020 рік, повідомляє Главком.

Нині тривають фінальні переговори щодо кораблів типу Island, які незабаром передислокуються до Балтимору, де фахівці зі Сполучених Штатів підготують кораблі для українських ВМС.

Як відомо, восени Україна домовилася з американською стороною про передачу ще трьох кораблів класу Island. Планується, що ці катери перетнуть Босфор в другому кварталі наступного року. Нині відбуваються фінальні технічні перемовини, обговорюється також план навчання майбутніх екіпажів, встановлення озброєння.

Водночас, на переговорних майданчиках Брюсселя та інших країн НАТО тривають перемовини про імовірну передачу Україні кораблів та іншого озброєння, яке може підсилити нас на південному напрямку. Про які саме кораблі та озброєння йдеться, в оборонному відомстві, поки що, не повідомляють, проте, «Айлендами» наше підсилення точно не обмежиться, запевняє заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

«У нас ідуть перемовини з усіма країнами, щоби ми мали повний спектр можливостей і могли обирати саме ті варіанти, які нас цікавлять», - запевнила Фролова.

Нещодавно повідомлялось, що в Одесі представники Військово-морських сил ЗСУ та Берегової охорони США розпочали переговори щодо передачі Україні патрульних катерів типу Island («Айленд»). 



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