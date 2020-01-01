Апеляційний суд Гааги у своєму рішенні, яким зобов'язав Росію виплатити 50 мільярдів доларів компенсації колишнім власникам «ЮКОСа», послався на так званий «Договір про приєднання Республіки Крим до Російської Федерації».

Таке обґрунтування рішення суду опублікували напередодні, передає Громадське.

У спорі щодо «ЮКОСа» позивачі вимагали у Росії компенсації за конфіскацію та розпродаж активів компанії, посилаючись на міжнародний договір — Договір до Енергетичної хартії, який Росія підписала у 1994 році, однак не ратифікувала.

Росія зазначала, що до ратифікації цей договір діє частково, тобто діють не всі його статті. Водночас позивачі та, зрештою, Апеляційний суд Гааги, вважають, що договір діє або тимчасово і повністю (тобто всі його статті), або не діє взагалі. Однак у другому випадку Росія мала би зробити відповідну заяву, чого зроблено не було.

Як доказ, Апеляційний суд Гааги зазначив, що під час анексії Криму Росія визнала договором, що діє тимчасово, так званий «Договір про приєднання до РФ Республіки Крим». При цьому, Росія визнавала чинними всі статті та положення цього тимчасового договору, навіть попри те, що вони суперечили законам Росії (адже змінювали її міжнародні кордони).

Таким чином, суд постановив, що аргументи РФ у спорі проти «ЮКОСа» суперечать практиці самої РФ.

18 лютого 2020 року Апеляційний суд Гааги скасував постанову суду попередньої інстанції та зобов’язав Росію виплатити 50 мільярдів доларів колишнім власникам компанії «ЮКОС». У російському Мінюсті це рішення вирішили оскаржити у Верховному суді Нідерландів.

Нагадаємо, в липні 2014 року Третейський суд в Гаазі задовольнив позов колишніх акціонерів «ЮКОС» і зобов'язав Росію виплатити їм 50 мільярдів доларів компенсації за експропріацію компанії. У тому ж місяці Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити тим же позивачам компенсацію в 1,86 млрд євро, а також 300 тисяч євро відшкодування судових витрат.

Згідно з постановою арбітражу, російська сторона на початку 2000-х років зробила повномасштабну атаку на нафтову компанію «ЮКОС» і її бенефіціарів з метою збанкрутувати її та заволодіти її активами.

Активи компанії «ЮКОС» розпродали внаслідок оголошення її банкрутства після того, як засудили її власника — російського бізнесмена Михайла Ходорковського, котрий став критиком Кремля. Активи перейшли до державних російських компаній, зокрема «Роснєфті».

Інші співвласники компанії «ЮКОС» продовжують судову боротьбу за повернення своїх активів.

У 2016 році Гаазький суд задовольнив скаргу Росії щодо позову акціонерів «ЮКОСа» про стягнення $50 млрд.