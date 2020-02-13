Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» провели совместное учение с экипажами кораблей ЧФ РФ по противовоздушной обороне в Новороссийской военно-морской базе.

Об этом сообщает прсс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

По легенде учения, экипаж дежурного патрульного корабля «Василий Быков» обнаружил низколетящие цели условного противника в направлении военно-морской базы.

Боевые расчёты ПВО «Василия Быкова» отработали захват цели, взяли на сопровождение и в автоматизированном режиме передали данные о параметрах целей на командный пункт соединения ПВО.

Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» совместно со стоящими в боевом дежурстве расчетами ЗРК С-400 «Триумф» провели целераспределение и уничтожили цели условного противника ракетным оружием с выполнением электронных пусков.