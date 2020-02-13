ЗРК С — 400 оккупантов прикрыли корабли ЧФ РФ от воздушной атаки
|13:30 27.02.2020
|Крым
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» провели совместное учение с экипажами кораблей ЧФ РФ по противовоздушной обороне в Новороссийской военно-морской базе.
Об этом сообщает прсс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
По легенде учения, экипаж дежурного патрульного корабля «Василий Быков» обнаружил низколетящие цели условного противника в направлении военно-морской базы.
Боевые расчёты ПВО «Василия Быкова» отработали захват цели, взяли на сопровождение и в автоматизированном режиме передали данные о параметрах целей на командный пункт соединения ПВО.
Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» совместно со стоящими в боевом дежурстве расчетами ЗРК С-400 «Триумф» провели целераспределение и уничтожили цели условного противника ракетным оружием с выполнением электронных пусков.
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