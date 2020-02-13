«Британский беглец» в погонах генерала саботировал строительство погранзастав в оккупированном Крыму

13:15 27.02.2020   Крым

Генерал-майор ФСБ, бывший первый замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий — ч. 3 ст. 286 УК РФ. Суд продлил домашний арест генералу еще на пять месяцев.

Об этом сообщает Флот2017.

235-ый гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления Следственного комитета России продлил на 5 месяцев домашний арест генерал-майору Юрию Сулину, который обвиняется в превышении должностных полномочий: вместо выполнения «федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012–2020» по строительству погранзастав в оккупированном Крыму распорядился направить 657 млн руб. (230 млн грн.) на строительство жилья пограничникам ФСБ в оккупированном Севастополе, Армянске и Джанкое. Из имущества на момент ареста у генерала в наличии был только внедорожник.

Напомним, что на первых порах суд направил генерал-майора в СИЗО по вполне обоснованным основаниям. Пикантность делу придаёт тот факт, что на строительство жилых комплексов в оккупированном Севастополе, Армянске и Джанкое ранее уже выделялись средства. Однако они были похищены у УКСа ФСБ фигурантами другого расследования.

Однако дело приобрело совсем другой оборот, когда суд получил информацию от управления собственной безопасности ФСБ о подготовке побега генерала в Лондон. Управление безопасности выяснило, что ранее жена и дочь генерала неоднократно посещали туманный Альбион, а генерал, после получения сведений о непродлении с ним контракта понял, что его дни сочтены и предпринимал шаги для получения визы в Британию.



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