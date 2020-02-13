В Мін’юсті є проблема зі збором інформації та немає офіційного указу, в якому б наказували Російським військовим захоплювати Крим.

Про це сказав заступник міністра юстиції України — Уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина під час “Age of Crimea Forum 2020”, передає кореспондент УНН.

“Велика проблема зі збором інформації. В нас немає, наприклад, якогось офіційного наказу якійсь 75-тій повітряно-десантній дивізії Псковській області вирушити 21 січня 2014 року на великих десантних кораблях до Севастополя. Ми знаємо, що це відбувалось, у нас є інформація, в нас є свідки, які підтверджують, що саме так все відбувалось: що вони були завезені саме таким шляхом, що їм була дана команда вирушити і почати блокувати українські військові аеропорти поблизу Севастополя”, — сказав Ліщина.

Він зазначив, що при цьому в них немає указу. На якому стоїть підпис Верховного головнокомандуючого Російської Федерації чи голови Генштабу.

Нагадаємо, вчора відзначався День опору Криму російській окупації.