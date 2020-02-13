Туреччина обере в Україні ділянки під будівництво 500 квартир для кримських татар
|12:30 27.02.2020
|Крым
Турецькі фахівці найближчими днями приїдуть в Україну, щоб обрати ділянки для будівництва 500 квартир для кримських переселенців в рамках домовленості президентів України й Туреччини.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на форумі "Age of Crimea" (Час Криму), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми домовилися разом з Президентом Ердоганом, з Туреччиною побудувати 500 квартир для кримських переселенців. Найближчими днями турецька сторона приїжджає до України, щоб обрати ділянки для будівництва", - сказав Зеленський.
Він додав, що державі також необхідно боротися за українську молодь, яка живе в Криму, спрощувати їй доступ до освітніх послуг та сприяти облаштуванню життя в Україні.
Як повідомлялося, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Києва 3 лютого заявив, що Туреччина допоможе Україні забезпечити житлом близько 500 сімей кримських татар.
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