Туреччина обере в Україні ділянки під будівництво 500 квартир для кримських татар

12:30 27.02.2020   Крым

Турецькі фахівці найближчими днями приїдуть в Україну, щоб обрати ділянки для будівництва 500 квартир для кримських переселенців в рамках домовленості президентів України й Туреччини.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на форумі "Age of Crimea" (Час Криму), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Ми домовилися разом з Президентом Ердоганом, з Туреччиною побудувати 500 квартир для кримських переселенців. Найближчими днями турецька сторона приїжджає до України, щоб обрати ділянки для будівництва", - сказав Зеленський.

Він додав, що державі також необхідно боротися за українську молодь, яка живе в Криму, спрощувати їй доступ до освітніх послуг та сприяти облаштуванню життя в Україні.

Як повідомлялося, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Києва 3 лютого заявив, що Туреччина допоможе Україні забезпечити житлом близько 500 сімей кримських татар.



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