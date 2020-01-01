Наибольшее количество нарушений прав журналистов и блогеров в Крыму произошло в марте 2014 года

12:15 27.02.2020   Крым

Наибольшее количество нарушений прав журналистов и блогеров в Крыму произошло в марте 2014 года — во время вооруженной оккупации.

С 26 февраля по 22 марта 2014 года в Крыму было зафиксировано более 100 случаев таких нарушений, сообщает Крымская правозащитная группа.

О таких фактах сообщили, как минимум, 39 журналистов и 48 редакций различных медиа, в том числе и иностранные. В этот период в Крыму работали журналисты со всего мира.

По отношению к журналистам и съемочным группам использовались различные методы давления: избиения, похищения, пытки, произвольные задержания, повреждение имущества, запрет съемок и недопуск на полуостров, различные угрозы и запугивания. Такие действия в основном совершали подконтрольные РФ парамилитарные формирования «казаков», «ополченцев», «народной самообороны», а также российские военные, контролировавшие в тот период все стратегические объекты Крыма.

Многие крымские журналисты, открыто выступавшие против оккупации, в марте 2014 года вынужденно покинули территорию полуострова, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

В этот период были захвачены радиочастоты, на которых осуществлялось вещание украинских FM-радиостанций. С начала марта эти частоты стали использоваться
российскими станциями. Эфирное вещание общеукраинских национальных телеканалов также прекратилось в марте 2014 года, замененное вещанием российских телерадиокомпаний.

В начале марта 2014 года было заблокировано вещание украинских телеканалов «1+1», «5 канал», «Интер», крымской ТРК «Черноморская» и других. В июне на полуострове началось отключение кабельного вещания украинских телеканалов.

В сентябре 2014 года на территории Крыма отключили также и цифровое вещание украинских телеканалов.

После установления де-факто контроля РФ в Крыму прекратили свою работу редакции крымских телеканалов «АТR», «Lale» и ТРК «Черноморская», редакции сайтов «15 минут», «QHA», «События Крыма», «Центр журналистских расследований», «Гражданская оборона», «BlackSeaNews» и радио «Мейдан».

Сейчас эти медиа продолжают выпускать контент о Крыме, но большинство журналистов постоянно проживает в Киеве. Некоторые из них не посещают Крым, опасаясь уголовного и административного преследования со стороны властей РФ.
 



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