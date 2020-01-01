Знаменитий Воронцовський маяк в Одесі, а також Одеський порт офіційно стали туристичними об'єктами.

Про це повідомляє портал Zruchno.Travel із посиланням на Адміністрацію морських портів України, передає УНІАН.

Дані об'єкти було включено до реєстру туристичного інформаційного центру Департаменту культури і туризму.

"Новий статус Одеського порту і Воронцовського маяка допоможе туристам легше потрапити до пам’яток. До сьогоднішнього дня для цього найчастіше були потрібні посередники - тепер доступ відкрито для всіх", - йдеться у повідомленні.



