Стан здоров’я фігуранта другої Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” Едема Смаїлова і фігуранта другої сімферопольської справи “Хізб ут-Тахрір” Шабана Умерова погіршився в російському СІЗО.

Про це повідомив їх адвокат Назім Шейхмамбетов, передає УНН.

“Мій підзахисний Смаїлов розповів, що недавно в умовах СІЗО у нього загострився хронічний гайморит, йому видали знеболюючі засоби, проте лікування ніхто ніякого не проводить. Сам Смаїлов пов’язує загострення свого захворювання з умовами конвоювання з СІЗО до суду і назад”, — розповів Шейхмамбетов.

Крім того, за словами Шейхмамбетова, керівництво СІЗО продовжує ігнорувати прохання Смаїлова, передати йому окуляри.

Адвокат також повідомив, що фігурант другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Шабан Умеров скаржиться на хронічні болі в серці.

“Нещодавно мені вдалося відвідати Шабана Умерова, він мені розповів про те, що його турбують сильні болі в серці. Також він розповів, що кожен день, з 6 години вечора і до того моменту поки він не засне у нього з’являється сильний біль в серці. Іноді настільки сильний, що доводиться викликати лікарів. У нас був такий випадок, коли завдяки допомозі співкамерників його змогли більш-менш привести до тями”, — зазначив Шейхмамбетов.

За його словами, лікар-терапевт підтвердив наявність захворювання серця, однак для встановлення точного діагнозу необхідно провести комплексний огляд. Зараз Умеров знаходиться на стаціонарній психіатричній експертизі.

Також, за словами адвоката, на його звернення в СІЗО про проведення обстеження для встановлення діагнозу Умерову медсанчастину СІЗО відмовляє, посилаючись на задовільний стан Умерова.

На початку 2 лютого Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону продовжив арешт фігурантів другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” на три місяці. Таким чином Сейран Салієв, Марлен Асанов, Ернест Аметов, Едем Смаїлов, Сервер Мустафаєв, Мемет Білялов, Тимур Ібрагімов і Сервер Зекірьяєв залишаться в СІЗО до 13 травня.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненої в Росії і включеному нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.