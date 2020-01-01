Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив про брак кораблів у ВМС.

Про це він заявив під час виступу на форумі “Age of Crimea 2020 — Час Криму”, передає кореспондент УНН.

“Я не дарма сказав на якій відстані ця (російська — ред.) вишка знаходиться від Тарханкуту і скільки стоїть до острова Зміїний. Вони нас підпирають. За рік, з 2017 по 2018-й, вишки підійшли до Зміїного на 2 милі. Далі воно повзе. Без кораблів, вибачте, я нічого зробити не зможу, з одним „Сагайдачним“, який зараз на модернізації, те саме. Проблема: стоїть недобудований корвет. Казав одному, казав іншому, всім кажу „давайте його добудуємо“. Робочі місця, 9 тис. робочих місць по всій Україні, 29 підприємств зав’язані на цей корвет. Флоту потрібні кораблі, поки ще є моряки і морські офіцери”, — наголосив командувач.

Як повідомлялося раніше, раніше Воронченко повідомив, що від початку окупації Росія переозброїла весь корабельний склад у Криму, збільшивши його чисельність, а також у декілька разів вони наростили сухопутний компонент.