Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ

09:45 27.02.2020   Румыния

Через підозру на зараження коронавірусом COVID-19 у Румунії 26 осіб помістили на карантин.

Про це повідомляє The Romania Journal, передає  Укрінформ.

“Жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Румунії немає. 26 осіб перебувають на карантині, 2777 спостерігаються вдома”, - наводить видання офіційні дані.

У публікації зазначається, що 18-22 лютого у Румунії перебував 71-річний італієць, у якого після повернення на батьківщину виявили вірус.

У Румунії гість з Італії спілкувався щонайменше з півсотнею людей, і тепер влада намагається встановити всіх, із ким він контактував.

В Інституті інфекційних хвороб у Бухаресті заявляють, що ризик поширення цим італійцем вірусу на території Румунії, є низьким.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.



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