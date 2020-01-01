Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ
|09:45 27.02.2020
|Румыния
Через підозру на зараження коронавірусом COVID-19 у Румунії 26 осіб помістили на карантин.
Про це повідомляє The Romania Journal, передає Укрінформ.
“Жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Румунії немає. 26 осіб перебувають на карантині, 2777 спостерігаються вдома”, - наводить видання офіційні дані.
У публікації зазначається, що 18-22 лютого у Румунії перебував 71-річний італієць, у якого після повернення на батьківщину виявили вірус.
У Румунії гість з Італії спілкувався щонайменше з півсотнею людей, і тепер влада намагається встановити всіх, із ким він контактував.
В Інституті інфекційних хвороб у Бухаресті заявляють, що ризик поширення цим італійцем вірусу на території Румунії, є низьким.
Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Ще на цю тему:
В Румынии из-за эпидемии кори умер уже 21 ребенок
Российский производитель вакцин создаст совместное предприятие с компаниями Румынии и Молдовы
Детям в Румынии запретят газировку
В Румынии объявлена эпидемия кори
В Румынии зарегистрировано более 20 случаев лихорадки Западного Нила
В Румынии зарегистрирован первый случай заражения вирусом Зика
В Румынии 77 онкологов обвинили во взятках
Румынская Патриархия подписала соглашение с минздравом по программе «Хорошее здоровье для деревень»
Румыния передаст службе SMURD в Бельцах 5 машин скорой помощи
Два человека скончались в Румынии от вируса «свиного» гриппа