"Кримські санкції" проти Росії треба розширити - посол з особливих доручень МЗС

10:15 27.02.2020   Крым

Посол з особливих доручень МЗС України Надія Цок вважає за необхідне розширити пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з анексією Криму.

Про це Надія Цок заявила на форумі “Age of Crimea 2020 - Час Криму”, присвяченому 6-й річниці початку спротиву російській окупації півострова, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Нам треба розширити цей пакет санкцій, присвячений Криму, нам треба включити й інші інструменти до цього пакету. Тому що зараз він не те що спорожнів, але багато санкцій, які є дуже цінними для Криму, - зараз вони через Донбас. Нам певним чином треба заповнити прогалину між цими двома санкційними процесами, треба дослідити можливість, яким чином протистояти обходу санкцій, нам треба подумати про інші санкції", - заявила дипломат.

Вона відзначила, що ЄС і США зробили багато заяв стосовно Криму, щороку відбуваються дискусії на Генасамблеї ООН, але цього недостатньо.

"Якщо ми думаємо про мирні методи - політичні й дипломатичні - нам треба почати робити щось", - наголосила Цок.

Як повідомлялося, в Україні 26 лютого відзначається День спротиву окупації АР Крим та Севастополя. Цього дня у 2014 році перед будівлею Верховної Ради АРК відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальникам протистояли проросійські активісти, між сторонами відбулися сутички, в яких двоє людей загинули та кількадесят зазнали поранень.

Після окупації півострова Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу (так звана "Справа 26 лютого") і влаштував політичне судилище над кримськотатарськими активістами.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, а країни Заходу запровадили проти неї низку економічних санкцій.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



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