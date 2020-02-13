США мають намір продовжити застосування санкції проти Російської Федерації, допоки вона не поверне Україні контроль над анексованим Кримом.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон на форумі Age of Crimea ("Час Криму"), присвяченого Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі та російської незаконної анексії Криму. І разом ми можемо підтвердити сьогодні, що Крим – це Україна. Як сказав держсекретар США Майкл Помпео у Кримській декларації, наша незмінна позиція - ми відмовляємося визнавати будь-які спроби анексії Криму Росією. Ми закликаємо РФ поважати принципи міжнародного права та припинити окупацію Криму, аби повністю відновити територіальну цілісність України. Сполучені Штати підтримуватимуть санкції проти Росії, аж поки вона не поверне контроль над Кримом Україні. Практично вчора президент Трамп випустив офіційне повідомлення, що продовжують дію цих санкцій”, – розповів Пеннінгтон.

Він підкреслив, що США підтримують Україну на міжнародному рівні.

“Ми також маємо на меті переконати, що російська незаконна окупація України ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. В ООН ми постійно зверталися до Росії із закликом покласти край кампанії залякування кримських татар. На рівні ОБСЄ мої колеги постійно фіксують порушення прав людини у Криму та переслідування за релігійними й політичними переконаннями”, – наголосив дипломат.

Водночас в. о. заступника голови дипломатичної місії поінформував, що США мають на меті допомогти Україні з організацією телерадіомовлення на територію Криму, аби люди, які там мешкають, "мали доступ до вільних ЗМІ, а не до російської дезінформації”.

Як повідомлялося, в Україні 26 лютого відзначається День спротиву окупації АР Крим та Севастополя. Цього дня у 2014 році перед будівлею Верховної Ради АРК відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальникам протистояли проросійські активісти, між сторонами відбулися сутички, в яких двоє людей загинули та кількадесят зазнали поранень.

Після окупації півострова Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу (так звана "Справа 26 лютого") і влаштував політичне судилище над кримськотатарськими активістами.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, а країни Заходу запровадили проти неї низку економічних санкцій.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.