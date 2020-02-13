На шості роковини окупації Криму Росією державний секретар США Майкл Помпео виступив з офіційною заявою, у якій підтвердив чітку позицію своєї держави: півострів належить Україні.

Відповідну заяву оприлюднив Державний департамент США, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати підтверджують: Крим – це Україна. Як підкреслено в нашій Кримській декларації в липні 2018 року, США ніколи не визнають претензій РФ на суверенітет над півостровом. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму", - наголосив Помпео.

Він зазначив, що окупація Криму та посилення мілітаризації півострова "є загрозою для загальної безпеки", а утиски окупаційною владою прав та свобод мешканців Криму є неприпустимими.

"Росія ув'язнила понад 80 людей з Криму, в тому числі представників кримськотатарської громади. Деякі з них зазнали катувань за мирне протистояння окупації", - констатував держсекретар.

Помпео нагадав, що кримські татари й надалі зазнають переслідувань та невиправданих набігів на свої будинки й мечеті. Окупаційна влада залякує їх, обмежує проведення культурних заходів та криміналізує Меджліс. Крім того, Росія примусово мобілізувала майже 20 тис. кримчан, порушуючи міжнародне право.

"США закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона неправомірно ув'язнила за мирне інакомислення, а також припинити порушення фундаментальних свобод у Криму", - наголосив очільник Держдепу.

Він додав, що впродовж шести років Росія намагається брехнею та дезінформацією легітимізувати анексію - однак ці зусилля приречені на провал.

"Світ ніколи не забуде російського вторгнення в Україну, яке триває. США засуджують незаконні дії Росії в Криму, її агресію проти України на Донбасі, та зберігатимуть чинними санкції проти РФ, допоки вона не поверне Крим під контроль України й повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод", - підкреслив державний секретар США.