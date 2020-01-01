Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії

08:45 27.02.2020   Грузия

У Грузії зафіксовано перший випадок коронавірусу.

Про це на спеціальному брифінгу заявила міністр охорони здоров'я і соціального захисту Грузії Катерина Тікарадзе, передає УНН з посиланням на Грузия Online.

"Підтверджено перший випадок. Годину тому завершилося лабораторне дослідження. Щоб бути повністю впевненими, цю реакцію ми повторили тричі. Йдеться про громадянина Грузії, які їздив до Ірану, повернувся в Грузію і йому були проведені відповідні дослідження. Як відомо, після того, як спалах вірусу почалася в Китаї, сьогодні він вже поширився і в інших країнах. В тому числі і Іран, де на сьогодні 19 людей загинули і 85 інфіковані", - заявивТікарадзе.

За словами міністра, вірус виявлений у громадянина Грузії, 50-річного чоловіка, який прибув з Ірану через Азербайджан. Пацієнт в даний час поміщений в інфекційну лікарню. Його стан оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Бразилії підтвердило, що в країні виявлено перший випадок зараження новим коронавірусів (COVID-2019).

Як повідомлялося, влада Ірану планує розміщувати на карантин не міста або цілі райони, а тільки окремих людей з симптомами хвороби, викликаної коронавірусом.



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