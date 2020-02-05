Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
|11:45 27.02.2020
|Румыния
Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув у середу кандидатуру в.о. міністра фінансів Флоріна Кицу на пост прем'єр-міністра, доручивши йому сформувати перехідний уряд, що працюватиме до парламентських виборів в листопаді.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.
"Я хочу швидко розблокувати цей глухий кут, моя кандидатура на пост прем'єр-міністра - міністр фінансів Флорін Кицу", - сказав Йоганніс журналістам після чотиригодинних консультацій з політичними партіями.
Тепер румунський парламент має 15 днів, щоб затвердити склад нового кабміну.
"Я сподіваюся, що він (Кицу) невдовзі збере склад нового уряду, складе урядову програму і представить її законодавцям", - додав президент.
Флорін Кицу був міністром фінансів в уряді меншості Людовіка Орбана, якому парламент висловив недовіру на початку цього місяця. Голосування ініціювали опозиційні соціал-демократи, які є найбільшою парламентською групою.
Йоганніс негайно закликав Орбана сформувати новий уряд, але соціал-демократи попросили суд заблокувати прохання президента, і суд це зробив.
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