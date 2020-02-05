Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра

11:45 27.02.2020   Румыния

Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув у середу кандидатуру в.о. міністра фінансів Флоріна Кицу на пост прем'єр-міністра, доручивши йому сформувати перехідний уряд, що працюватиме до парламентських виборів в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

"Я хочу швидко розблокувати цей глухий кут, моя кандидатура на пост прем'єр-міністра - міністр фінансів Флорін Кицу", - сказав Йоганніс журналістам після чотиригодинних консультацій з політичними партіями.

Тепер румунський парламент має 15 днів, щоб затвердити склад нового кабміну.

"Я сподіваюся, що він (Кицу) невдовзі збере склад нового уряду, складе урядову програму і представить її законодавцям", - додав президент.

Флорін Кицу був міністром фінансів в уряді меншості Людовіка Орбана, якому парламент висловив недовіру на початку цього місяця. Голосування ініціювали опозиційні соціал-демократи, які є найбільшою парламентською групою.

Йоганніс негайно закликав Орбана сформувати новий уряд, але соціал-демократи попросили суд заблокувати прохання президента, і суд це зробив.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
Всі новини країни
Греция Греция
11:30 27.02.2020
На антимігрантських протестах у Греції постраждали 62 особи
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 26.02.2020
Молдова хочет подписать с Россией договор о социальных гарантиях в 2020 году - Додон
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 26.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 февраля
18:40 26.02.2020
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
18:20 26.02.2020
В России затягивают выгрузку ядерного топлива с подводной лодки «Лошарик»
17:15 26.02.2020
В России разрешили сбивать гражданские самолеты
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
09:45 27.02.2020
Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 27.02.2020
У Сирії в результаті повітряної атаки загинули двоє турецьких військових. Ударом у відповідь нейтралізували 114 солдатів
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 27.02.2020
«Британский беглец» в погонах генерала саботировал строительство погранзастав в оккупированном Крыму
13:01 27.02.2020
Проблема зі збором інформації: в Мін’юсті пояснили, в чому труднощі з доведенням окупації Криму
12:45 27.02.2020
Британія та Швеція й далі тиснутимуть на РФ через окупацію Криму
12:30 27.02.2020
Туреччина обере в Україні ділянки під будівництво 500 квартир для кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд