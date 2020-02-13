Колишнім прокурорам Автономної Республіки Крим повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.



Зазначимо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Мелітополі, повідомляє Главком.



Слідством встановлено, що двоє колишніх прокурорів Автономної Республіки Крим перейшли та продовжили працювати в незаконно створеній так званій «прокуратурі Республіки Крим», що увійшла до складу прокуратури Російської Федерації. «Прокурори», діючи в інтересах РФ, брали безпосередню участь в обранні запобіжних заходів та підтриманні обвинувачення, що призвело до незаконного засудження кримськотатарських активістів за організацію масових заворушень та участь у них під час мітингу біля парламенту АР Крим 26 лютого 2014 року.



Внаслідок злочинних дій «псевдопрокурорів» заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який підтримував проукраїнську позицію та активно виступав проти окупації півострова Крим, незаконно залишено під вартою на строк понад 9 місяців.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.



У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.