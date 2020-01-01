Внаслідок сутичок між поліцією та демонстрантами, що протестували проти створення закритих таборів для розміщення мігрантів, на грецьких островах Лесбос і Хіос постраждали 62 людини.

Про це повідомляє Ekathimerini, передає Укрінформ.

«52 поліцейських та 10 протестувальників отримали поранення в середу у найбільших зіткненнях на островах Лесбос та Хіос проти створення нових закритих таборів мігрантів», - йдеться в повідомленні.

Основні протести відбулися в районі Діаволорема, Кавалі та Карава на Лесбосі, де уряд експропріює землю для побудови таборів. Під час сутичок місцеві жителі кидали камінням в поліцію, яка реагувала сльозогінним газом, внаслідок чого було поранено понад 40 поліцейських та 10 острів’ян.

На Хіосі місцеві жителі вторглися до готелю біля будівельного майданчика нового табору та поранили вісім офіцерів, які там перебувають.

Є побоювання, що протестувальники могли захопити поліцейське обладнання.

В Афінах міністр міграції Нотіс Мітаракіс закликав до спокою, зазначивши, що недовіра острів’ян до будь-яких урядових оголошень «значною мірою виправдана».

Разом з тим, уряд налаштований і надалі планувати створення таборів, а щоб запобігти спробам місцевих жителів зупиняти будівництво на вибраних ділянках, уряд направив туди кілька підрозділів поліції.