Прокуратура АР Крим закінчила процес повідомлення про підозри окупаційним “слідчим”, “прокурорам” та “суддям” у “справі 26 лютого” .

Про це повідомив прокурор АР Крим Ігор Поночовний, передає УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

“...прокуратура АР Крим закінчила процес повідомлення про підозри окупаційним „слідчим“, „прокурорам“ та „суддям“, загалом 25 осіб, які незаконно переслідували одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу за начебто організацію масових безпорядків під час мітингу 26 лютого 2014 року під будівлею парламенту АР Крим”, — сказав Поночовний.

За його словами, всі вони серед іншого, порушили норми міжнародного гуманітарного права, оскільки, реалізуючи політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, розуміючи, що на території півострова діють виключно норми українського законодавства, незаконно застосовуючи законодавство РФ, засудили до позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим повідомила про підозру 10 окупаційним “суддям” за переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Як повідомлялося, прокуратура АР Крим повідомила про підозру чотирьом “прокурорам” незаконно створеної “прокуратури” в окупованому Криму за незаконне кримінальне переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Нагадаємо, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред’явив звинувачення п’ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 р Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються російською владою за ч .2 ст. 212 “Участь у масових заворушеннях”.