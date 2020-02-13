В Україні давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму.

Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час виступу на форумі "Age of Crimea 2020 - Час Криму", передає кореспондент УНН.

"Ефективність міжнародної політики невизнання (окупації Криму – ред.) поки є недостатньою для її трансформації в її деокупацію. Що стосується України – давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму. Вона мала б на законодавчому рівні встановити чіткі обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах та відповідальність за їх порушення", - сказав міністр.

З його слів, розвиток національного законодавства міг би компенсувати географічну та змістовну обмеженість санкційної політики Заходу і стати базою для якісного посилення міжнародного економічного і політичного тиску на Російську Федерацію та "максимізацію для Москви вартості окупації" Кримського півострова.

Як повідомлялося раніше, сьогодні День опору Криму російській окупації. Президент України Володимир Зеленський заявив на форумі, що підпише указ про День спротиву окупації Криму та Севастополя сьогодні, 26 лютого.