У четвер в окупованому Криму так званий суд у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) відхилив апеляційну скаргу на подовження арешту Рустему Шейхалієву, Тофіку Абдулгазієву, Меджиту Абдурахманову, Владлену Абдулкадирову.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Суддя не задовольнив апеляційну скаргу і залишив рішення першої інстанції в силі", - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, апеляційна скарга на подовження запобіжного заходу Шейхалієву, Абдулгазієву, Абдурахманову і Абдулкадирову розглядалася в закритому режимі

Сторону захисту представляли адвокати за призначенням. Рідні підсудних не були допущені навіть на оголошення рішення.

Як повідомлялося, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

11 лютого окупанти подовжили арешт в СІЗО 14-ти фігурантам другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".