По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 25 и 26 февраля прошли следующие мероприятия:

1. На полигоне Тарское в Северной Осетии в рамках лагерного сбора разведывательные группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО захватили секретные документы и технику противника.

По замыслу учения, разведгруппы совершили марш-бросок в заданный район, где после прибытия на точку организовали засаду на дороге, ведущей к командному пункту противника.

Разведчики организовали засаду на колонну техники «противника», установку взрывных устройств, маскировку своих позиций, отработали слаженность действий при блокировании и захвате автомобиля.

Военнослужащие совершили захват автомобиля с целью изъятия важных документов. Также был выполнен бесшумный подход к наблюдательному пункту и взятие часовых в плен без единого выстрела, после чего разведгруппы уничтожили командный пункт противника.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы.

В учении приняло участие более 200 разведчиков из мотострелкового соединения ЮВО.

2. На полигоне Молькино в Краснодарском крае состоялся отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут» среди инженерно-саперных подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

Всего к соревнованиям было привлечено более 150 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной инженерной техники, в том числе БТР-80, тяжелый механизированный мост (ТММ-3), путепрокладчик БАТ-2 и инженерная машина разграждения (ИМР-3).

Команды из воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, соревновались в скоростном развертывании тяжелого механизированного моста, расчистке колонного пути от земляных и бетонных преград, а также в преодолении полосы препятствий с обнаружением взрывоопасных устройств в грунте и эвакуации раненых товарищей на общевойсковом полигоне Молькино.

Военные инженеры и саперы на штатной военной специальной технике преодолели маршрут, протяженностью более двух километров, состоящий из таких препятствий как брод, минное поле, противотанковый ров, разрушенный колонный путь, завалы из железобетонных конструкций и горящего леса. На каждом препятствии команда должна была обеспечить безопасное продвижение воинской колонны.

3. В ходе полевого выхода подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, подавили радиосети связи условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Специалисты в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения и путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

К занятиям было привлечено более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 10 единиц специальной техники.

4. Огнеметные подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) выполнят огневые задачи на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие отработают развёртывание в боевой порядок и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, подготовку к открытию огня, разведку целей и управление огнём из реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель» и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Перед выполнением практических стрельб с военнослужащими были проведены занятия на современном интерактивном учебно-тренировочном комплексе «Янычар», который предназначен для подготовки огнеметчиков к выполнению стрельб из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А «Шмель-М».

Учебно-тренировочный комплекс «Янычар» позволяет моделировать любые погодные условия, время года и суток, а также скорость перемещения целей.

Боевые стрельбы пройдут в рамках двусторонних ротных тактических учений, в которых задействовано более 500 военнослужащих ЮВО, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, артиллерийские системы залпового огня «Торнадо-Г».

5. Зенитчики мотострелкового соединения ЮВО из Волгоградской области убыли в учебный центр ПВО в Ейске для проведения стрельб из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М1».

В течение двух месяцев военнослужащие соединения будут совершенствовать навыки разведки, сопровождения и поражения учебных воздушных целей в различных условиях, а также их уничтожение.

Для обучения также будет задействован уникальный имитатор воздушной цели 9Ф881, предназначенный для визуализации скоростных, малоразмерных и низколетящих целей.

Кроме того, зенитчикам предстоит выполнить нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к применению, отработать порядок заряжания пусковых установок, поиск, обнаружение, ведение разведки за воздушными целями и их классификацию по степени опасности.

На завершающем этапе полевых занятий с зенитчиками будут проведены тактические учения с боевой стрельбой по воздушным целям из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1», ЗРК «Стрела-10» и новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

Всего в полевом выходе принимает участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц боевой и специализированной техники.

6. На российской военной базе в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения военнослужащие из числа штатных и внештатных санитарных инструкторов и фельдшеров оказали медицинскую помощь местным жителям и условно пострадавшим военнослужащим.

В ходе учения медики выполнили нормативы по развертыванию полевого многопрофильного госпиталя, оказали квалифицированную медицинскую помощь более 50 условно раненым и пострадавшим, обеспечили эвакуацию наземным и воздушным способами с использованием авиационной и автомобильной военной техники.

Двустороннее ротное тактическое учение в российской военной базе проводится в период с 4 февраля по 10 марта. В нем принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

7. Разведчики 58-й общевойсковой армии ЮВО в рамках второго армейского отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика» на полигоне Гвардеец в Чечне.

В соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих из соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Комплекс препятствий «Тропа разведчика» длиной 700 м включает в себя 22 элемента, таких как стандартный забор, разрушенное здание, ров с водой, препятствия с установленными взрывными устройствами и другие. Также участники отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и заминировали участок железной дороги.

В ходе соревнований войсковые разведчики показали профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Победители конкурса будут представлять ЮВО на этапе всеармейского конкурса ВС РФ. Армейский отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

8. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили надводные цели в ходе летных тактических учений на авиационном полигоне в Астраханской области.

Экипажами Су-24МР были разведаны и переданы координаты целей кораблей условного противника. Экипажи бомбардировщиков применили 120-кг осколочно-фугасные бомбы и успешно справились с поставленной задачей.

Также летчики ЮВО совершенствовали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, отрабатывали действия в случае отказа авиатехники и маневры по уклонению от атаки истребителей условного противника.

К учениям был привлечен летный и инженерно-технический состав авиаполка, задействовано более 50 единиц авиационной и специальной техники.

9. Военнослужащие соединения специального назначения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к практическим занятиям на новейших бронеавтомобилях «Тайфун».

Военнослужащие отрабатывают вождение техники в различных погодных условиях на пересеченной местности, осваивают навыки маневрирования на скорости, движение в составе колонны, а также ведение фланговой и фронтальной стрельбы из стрелкового оружия по целям на расстоянии более 500 м.

Спецназовцам ЮВО также предстоит выполнить многокилометровый марш с преодолением естественных и искусственных препятствий, в том числе в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, в программе подготовки запланированы ведение оборонительного боя, огонь из боевых машин в движении, спешивание, выход из окружения.

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун» оснащены комбинированной защитой из керамической брони и выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине также установлены 5 видеокамер, обеспечивающие круговой обзор экипажу и водителю. На «Тайфуне» также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.

10. На горном учебно-тренировочном комплексе Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО провели тактико-специальное учение по управлению минными полями.

Специалисты осуществили подрывы взрывоопасных предметов огневым и электрическим способами, провели инженерную разведку местности, возвели фортификационные сооружения, а также выполнили упражнения по вождению специальной и автомобильной техники в условиях горного рельефа местности.

Особое внимание в ходе занятий было уделено обнаружению взрывоопасных предметов в скальной породе с помощью новейшего бесконтактного миноискателя «Коршун», возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м, как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях, и за преградами.

Всего к занятиям было привлечено свыше 200 саперов ЮВО и около 10 единиц специальной военной техники.

11. Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа одержали победу в индивидуальной стрельбе на втором армейском отборочном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

В соревнованиях, которые проходят в Чечне на полигоне Гвардеец, принимает участие более 100 лучших разведчиков из соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

В ходе этапа конкурса «Стрельба» военнослужащие разведывательных подразделений выполняли индивидуальные боевые стрельбы из штатного оружия, а также нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

На заключительном этапе конкурса разведчикам предстоит отработать подрыв объекта условного противника, выполнить вождение бронемашин и совершить марш-бросок.

12. Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Дагестане приступили к проведению двустороннего тактического учения (РТУ) на горном полигоне Дальний.

Экипажи армейской авиации выполнят учебно-боевые задачи в едином замысле командиров ротных тактических групп мотострелкового соединения. Координацию действий боевых летчиков обеспечат передовые авиационные наводчики.

В ходе учения командиры тактических групп будут действовать друг против друга, во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями они выполнят ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению противника.

На этапе огневой подготовки военнослужащие проведут боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», танков Т-90А, минометов 2Б-11 «Сани» и боевых машин пехоты БМП-3.

В РТУ задействовано около 400 военнослужащих ЮВО и около 50 ед. военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты. Двустороннее учение продлится до конца этой недели.