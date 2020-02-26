По состоянию на 25 февраля Мариупольским морским торговым портом с начала года перегружено 875 тысяч тонн грузов.

Это на 270 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает ЦТС со ссылкой на ГП "Мариупольский морской торговый порт".

"В связи с благоприятными погодными условиями, зимние месяцы Мариупольский порт работает в нормальном режиме", - сказано в сообщении ГП.

Отмечается, что за два месяца текущего года в порту обработано 62 судна, из них 32 - в январе и 30 - в феврале.

На данный момент под обработкой в порту находится пять судов, к концу месяца ожидается подход еще восьми.

В свою очередь в администрации морского порта проинформировали, что за два месяца текущего года все операторы Мариупольского порта обработали более 1 млн тонн грузов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариупольском порту провели реконструкцию крана грузоподъемностью 32 тонны. Из-за того, что увеличился вес слябов, поступающих с меткомбинатов, возникла необходимость увеличить и грузоподъемность крана с 32-х до 40 тонн.