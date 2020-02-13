Крымскотатарские политзаключенные на суде в РФ выступили в поддержку ATR / Фото
|20:30 26.02.2020
|Крым
Крымскотатарские политзаключенные, фигуранты «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) на заседании суда в Ростове-на-Дону выступили в поддержку телеканала ATR.
Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов написали на листочке #SaveATR, пишет издание ATR.
В поддержку ATR они выступили во время заседания в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Суд рассматривает дело по существу.
Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участник ов.
Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа).
Фото с сайта ATR
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