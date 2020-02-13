У 2019 році відомо про 578 випадків порушення прав населення на справедливий суд в окупованому Криму, а також 86 обшуків та 157 затримань.

Про це сказала міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда під час форуму "Age of Crimea Forum 2020", передає кореспондент УНН.

"За даними правозахисників, у 2019 році на півострові зафіксовано 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити, опитувань, так званих “бесід”. 335 випадків арешту. 33 винесені вироки щодо політв’язнів Криму. 252 випадки продовження строків тримання під вартою. Відомо про 578 випадків порушення прав населення на справедливий суд. 90 випадків — на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я. 69 етапувань політв’язнів“, — сказала Коляда.

Вона також зазначила, що за політичними та релігійними мотивами в Криму переслідуються щонайменше 90 осіб і їхня кількість зростає.

“Серед них активісти Наріман Мемедімінов, Ремзі Бакіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Руслан Сулейманов, а також правозахисники Емір-Усеїн Куку та Сервер Мустафаєв. Це нові реалії окупованого Криму. Я знаю, що зараз нас бачать в Криму, і я звертаюсь до кожного з названих мною вище. Знайте, ми чітко відстежуємо всі процеси, знаємо і пам’ятаємо про вас. Все це обов’язково буде внесено до єдиного обвинувального акту на адресу агресора — Російської Федерації”, — додала Коляда.