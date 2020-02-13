Україна в суді ООН доводить, що Росія веде політику культурного знищення кримських татар - МЗС

19:15 26.02.2020   Крым

Україна у Міжнародному суді ООН намагається довести, що Російська Федерація провадить в окупованому Криму політику культурного знищення етнічних українців і кримських татар.

Про це заявила директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова на форумі "Age of Crimea" ("Час Криму"), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє Укрінформ.

"У Міжнародному суді ООН ми намагаємося довести, що Російська Федерація проводить (в окупованому Криму) політику, дійсно, культурного знищення етнічних українців і кримських татар, і цим вона порушує Конвецію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - сказала Золотарьова.

Вона зауважила, що міжнародне право - дуже повільний інструмент. Зокрема, дипломат нагадала, що перші переговори щодо вирішення цього питання в міжнародному суді відбулись у 2015 році. Справу в Міжнародний суд ООН Україна подала в 2017 році і лише в листопаді минулого року отримала перше рішення.

Директор Департаменту нагадала, що Міжнародний суд ООН відкинув абсолютно всі зауваження РФ щодо юрисдикції, тепер Російська Федерація до 8 грудня має подати свій контрмеморандум.

Золотарьова зазначила, що цей документ не буде публічним, але українська сторона, щойно його отримає, на умовах конфіденційності поділиться з кримчанами, які є свідками у цій справі, щоб разом працювати над відбиттям закидів Російської Федерації на адресу України.

"Ми вже розуміємо, що там будуть фейки, особливо це буде стосуватися кримських татар і кримськотатарського Меджлісу. РФ зараз і завжди говорить, що проблем з правами людини в Криму немає, що там абсолютно все нормально, представницькі органи кримськотатарського народу діють. Над цим ми будемо працювати і сподіваємось, що Меджліс і громадянське суспільство нам допоможуть", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН 8 листопада 2019 року визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.



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