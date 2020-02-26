В России разрешили сбивать гражданские самолеты

17:15 26.02.2020   Россия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. 

Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров, говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, пишет lenta.ru.

Согласно постановлению, военным разрешается сбивать суда-нарушители после ясного предупреждения о намерении открыть огонь на поражение или предупредительного выстрела.

Применение оружия на поражение возможно в отношении судна-нарушителя, которое продолжает полет вглубь России или к важнейшим объектам государства. Также разрешается сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

Законодательное оформление данных мер обсуждается уже несколько лет. В январе 2019 года были обнародованы детали проекта соответствующего постановления, разработанного Минобороны России. Документ был отправлен на межведомственные согласования.



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