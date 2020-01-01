Молдова хочет подписать с Россией договор о социальных гарантиях в 2020 году - Додон

20:00 26.02.2020   Молдова

Молдова и Россия готовятся к подписанию договора о социальных гарантиях в 2020 году. 

Как заявил президент республики Игорь Додон в ходе прямой линии на телеканале "Первый в Молдове" во вторник, 25 февраля,к подписанию документа может быть приурочен визит в Кишинев президента РФ Владимира Путина или председателя правительства Михаила Мишустина, передает ТАСС.

"Этот договор подготовлен, и я твердо уверен, что в этом году он будет подписан", - заверил Додон. Он сообщил, что направил президенту РФ официальное приглашение, аналогичное письмо своему российскому коллеге направил премьер Молдавии Ион Кику. "Уверен, что в ходе одного из официальных визитов этот договор будет подписан. Скорее всего, это произойдет до июня или июля", - отметил Додон.

Указанный договор регулирует начисление трудового стажа, пенсий и пособий как для граждан Молдовы, находящихся на территории РФ, так и для граждан России в этой республике. "Это значит, что по приезду домой, если вы работали в этих странах легально, этот стаж будет учитываться при начислении пенсии", - пояснил Додон.

По различным данным, Молдову в поисках работы покинула почти треть граждан, большинство из которых устроились в России (около 700 тыс человек), пишет издание.



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