Саудовский консорциум «Аркад» нанял в качестве субподрядчика для строительства газопровода от Сербии до Турции по территории Болгарии российскую фирму IDC (Infrastructure Development and Construction).

Фирма зарегистрирована в Сербии, пишут Новости Болгарии.

Ранее эта фирма построила участок трубопровода на сербской территории. Именно IDC предстоит построить продолжение «Турецкого потока» по территории Болгарии.

Данную информацию подтвердили в Белграде в ответ на запрос болгарской государственной компании «Булгартрансгаз». Сам же саудовский консорциум «Аркад» не даёт никаких комментариев по данному поводу, пишет издание.