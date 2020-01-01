Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма

19:45 26.02.2020   Болгария

Саудовский консорциум «Аркад» нанял в качестве субподрядчика для строительства газопровода от Сербии до Турции по территории Болгарии российскую фирму IDC (Infrastructure Development and Construction).

Фирма зарегистрирована в Сербии, пишут Новости Болгарии

Ранее эта фирма построила участок трубопровода на сербской территории. Именно IDC предстоит построить продолжение «Турецкого потока» по территории Болгарии.

Данную информацию подтвердили в Белграде в ответ на запрос болгарской государственной компании «Булгартрансгаз». Сам же саудовский консорциум «Аркад» не даёт никаких комментариев по данному поводу, пишет издание.



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