Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
|19:45 26.02.2020
|Болгария
Саудовский консорциум «Аркад» нанял в качестве субподрядчика для строительства газопровода от Сербии до Турции по территории Болгарии российскую фирму IDC (Infrastructure Development and Construction).
Фирма зарегистрирована в Сербии, пишут Новости Болгарии.
Ранее эта фирма построила участок трубопровода на сербской территории. Именно IDC предстоит построить продолжение «Турецкого потока» по территории Болгарии.
Данную информацию подтвердили в Белграде в ответ на запрос болгарской государственной компании «Булгартрансгаз». Сам же саудовский консорциум «Аркад» не даёт никаких комментариев по данному поводу, пишет издание.
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