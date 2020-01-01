Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе

19:00 26.02.2020   Грузия

Грузия является решительным партнером Соединенных Штатов в регионе Южного Кавказа.

Об этом говорится в письменном отчете, представленном командующим вооруженными силами США в Европе, генералом Тодом Уолтерсом в комитете вооруженных сил США, пишет Грузия Online.

В отчете отмечается, что Кремль пытается влиять на страны Южного Кавказа путем манипуляций, эскалации напряженности в регионе и военных конфликтов. Согласно отчету американского генерала, «Кремль считает, что хроническая дестабилизация является главнейшей для гегемонии в этом регионе». Грузия неоднократно упоминалась в отчете.

Генерал пишет, что сохранение прочных двусторонних и многосторонних связей США с европейскими союзниками и партнерами поможет Вашингтону и Европе продвигать общие интересы. По словам высокопоставленного военного чиновника, «особенно важно сотрудничество с такими странами, как Турция, Украина, Грузия и партнеры США в арктическом регионе».

«На Южном Кавказе, где российские вооруженные силы продолжают оккупировать регионы Грузии — Абхазию и« Южную Осетию », Грузия остается решительным партнером США и вносит вклад в глобальную безопасность. Грузия является крупнейшим не входящим в НАТО контрибьютором миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Отправка 870 военнослужащих в поддержку операции США со стороны Грузии демонстрирует решительную силу стратегического партнерства между США и Грузией. Штаб командования вооруженных сил США в Европе помогает Грузии подготовиться к этой миссии. Мы будем продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, путем улучшения возможностей вооруженных сил Грузии», — говорится в докладе, направленном в Сенат генералом Уолтерсом.



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