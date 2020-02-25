Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок

18:40 26.02.2020   Россия

Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота. 

Об этом говорится в письменном вступительном слове Уолтерса к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, пишет ghall.com.

По словам Уолтерса, специалисты американского военного ведомства сравнили активность подводных действий России на протяжении лета и осени прошлого года с аналогичным периодом 2018-го. «Мы увидели увеличение на 50 процентов количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по патрулированию подводными лодками за пределами своих границ», — уточнил генерал.

При этом он отметил, что также чаще стало наблюдаться “адекватное поведение” российских моряков. «Это наблюдение — это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий», — добавил глава Европейского командования США.



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