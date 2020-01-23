В России затягивают выгрузку ядерного топлива с подводной лодки «Лошарик»

18:20 26.02.2020   Россия

Ремонт глубоководного аппарата специального назначения АС-31 “Лошарик”, пострадавшего в результате пожара, пока не начат. 

Выгрузка активной зоны реактора подлодки начнется не ранее лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в корабельной отрасли.

По словам источника, специалисты Центра судоремонта (ЦС) “Звездочка” в Северодвинске начнут выгрузку активной зоны реактора поврежденной пожаром спецподлодки “Лошарик” не ранее лета, так как в настоящее время на предприятии реализуются более приоритетные проекты.

Пока к работам по выгрузке активной зоны реактора с “Лошарика” не приступали. В частности из-за наличия у “Звездочки” более приоритетных заказов. Выгрузка откладывается минимум до лета, – приводит агентство слова источника.

На самой “Звездочке” данную информацию никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что выгрузка активной зоны реактора подлодки “Лошарик” должна была быть произведена до конца декабря прошлого года. После этого была намечена дефектация, по результатам которой был бы определен объем и сроки ремонта. В конце ноября прошлого года сообщалось о начале подготовительных работ к выгрузке ядерного топлива.

По словам специалистов ЦС “Звездочка”, глубоководному аппарату АС-31 был нанесен существенный ущерб. Огнем было повреждено все радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическая и навигационная системы. Замене подлежит система жизнеобеспечения экипажа. Пострадал даже титановый корпус. Субмарину доставили в “Звездочку” в начале ноября 2019 года.

Напомним, что 1 июля 2019 года на борту глубоководного аппарата АС-31, находившегося в акватории Баренцева моря вспыхнул пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников. Подводную лодку спасли, после чего она была доставлена на военно-морскую базу в Североморске, где начала работать комиссия по установлению причин катастрофы.



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