МЗС: В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму
|18:00 26.02.2020
|Крым
В Україні давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму.
Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час виступу на форумі "Age of Crimea 2020 - Час Криму", передає кореспондент УНН.
"Ефективність міжнародної політики невизнання (окупації Криму – УНН) поки є недостатньою для її трансформації в її деокупацію. Що стосується України – давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму. Вона мала б на законодавчому рівні встановити чіткі обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах та відповідальність за їх порушення", - сказав міністр.
З його слів, розвиток національного законодавства міг би компенсувати географічну та змістовну обмеженість санкційної політики Заходу і стати базою для якісного посилення міжнародного економічного і політичного тиску на Російську Федерацію та "максимізацію для Москви вартості окупації" Кримського півострова.
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