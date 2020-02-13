В Україні давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму.

Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час виступу на форумі "Age of Crimea 2020 - Час Криму", передає кореспондент УНН.

"Ефективність міжнародної політики невизнання (окупації Криму – УНН) поки є недостатньою для її трансформації в її деокупацію. Що стосується України – давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму. Вона мала б на законодавчому рівні встановити чіткі обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах та відповідальність за їх порушення", - сказав міністр.

З його слів, розвиток національного законодавства міг би компенсувати географічну та змістовну обмеженість санкційної політики Заходу і стати базою для якісного посилення міжнародного економічного і політичного тиску на Російську Федерацію та "максимізацію для Москви вартості окупації" Кримського півострова.